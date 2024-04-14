Где в Днепре отсутствует водоснабжение: оперативная информация

Воды нет по следующим адресам:
просп. Дмитрия Яворницкого, 2, 2-А, 4, 4-А, 6, 6-А;
ул. Мандрыковская, 163;
просп. Петра Калнышевского, 5, 7, 9;
ул. Батумская, 34-60;
ул. Вознесенская, 32.
Водоснабжение будет восстановлено после завершения работ.
В некоторых домах снижено давление только на верхних этажах:
ул. Набережная Победы, 124, 124-А, 126, 126-А, 140;
бульв. Славы, 4, 4-А, 6, 6-А, 10, 12, 14, 16, 18, 50, 52, 54, 56, 58;
просп. Героев, 20, 43, 48, 50;
пров. Добровольцев, 2, 4;
просп. Слобожанский, 40-90;
ул. Богдана Хмельницкого, 233;
просп. Калнышевского, 1-72;
ул. Батумская, 8-64;
ул. Старочумацкая, 1, 10, 11;
ул. Квитки Цисык, 1-36;
ул. Яркой, 1-41;
ул. Дебальцевская, 21, 23, 28, 29;
ул. Осенняя, 7-13.
В домах сетевого давления на левобережной части города может наблюдаться понижение давления на верхних этажах.
Вчера в Днепре были аварийные отключения в некоторых районах.
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