Аварійне відключення води у декількох районах Дніпра: ситуація на зараз

Про проблеми з водопостачанням розповів Генадій Корбан у соцмережах.
Станом на 12:30 ситуація з водопостачанням наступна:
Завершено аварійні роботи по вул. Набережна Перемоги, 10, відновлено водопостачання по:
– вул. Набережна Перемоги, 5, 7.
Продовжуються аварійні роботи на магістральному водопроводі по вулиці Набережній Заводській, зупинено водопостачання:
Новокодацький район:
– вул. Набережна Заводська від Кайдацького мосту, включаючи ж/м Перемога, 1-6.
Центральний район, Шевченківський район:
– Від вулиці Набережної до проспекту Дмитра Яворницького.
Знижений тиск на Лівобережній частині міста.
Знижено тиск на верхніх поверхах будинків по:
– просп. Слобожанському, 40-90;
– вул. Богдана Хмельницького, 2–33;
– просп. Петра Калнишевського, 1-72;
– вул. Батумській, 8-64;
– вул. Старочумацької, 1,10,11;
– вул. Квітки Цісик, 1-36;
– вул. Яскравої, 1-41;
– вул. Дебальцевській, 21, 23, 28, 29;
За інформацією місцевих жителів на Перемозі вода вже з’явилась, але спостерігається слабкий напір.
Інші аварійно-відновлювальні роботи проходять без відключень абонентів.
Аварійні ситуації на правому березі Дніпра знаходяться під контролем комунальників.
Усі насосні станції працюють у штатному режимі.
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