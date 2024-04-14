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Де у Дніпрі відсутнє водопостачання: оперативна інформація

Сьогодні 10:39
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Сьогодні у Дніпрі комунальники продовжують проводити аварійні роботи.

Новости Днепра про Де у Дніпрі відсутнє водопостачання: оперативна інформація

Води немає за наступними адресами:

  • просп. Дмитра Яворницького, 2, 2-А, 4, 4-А, 6, 6-А;
  • вул. Мандриківська, 163;
  • просп. Петра Калнишевського, 5, 7, 9;
  • вул. Батумська, 34-60;
  • вул. Вознесенська, 32.

Водопостачання відновлять після завершення робіт.

У деяких будинках знижено тиск лише на верхніх поверхах:

  • вул. Набережна Перемоги, 124, 124-А, 126, 126-А, 140;
  • бульв. Слави, 4, 4-А, 6, 6-А, 10, 12, 14, 16, 18, 50, 52, 54, 56, 58;
  • просп. Героїв, 20, 43, 48, 50;
  • пров. Добровольців, 2, 4;
  • просп. Слобожанський, 40-90;
  • вул. Богдана Хмельницького, 2-33;
  • просп. Калнишевського, 1-72;
  • вул. Батумська, 8-64;
  • вул. Старочумацька, 1, 10, 11;
  • вул. Квітки Цісик, 1-36;
  • вул. Яскрава, 1-41;
  • вул. Дебальцівська, 21, 23, 28, 29;
  • вул. Осіння, 7-13. 

У будинках мережевого тиску на лівобережній частині міста може спостерігатися зниження тиску на верхніх поверхах.

Вчора у Дніпрі також були аварійні відключення у деяких районах.

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Новости Днепра про Де у Дніпрі відсутнє водопостачання: оперативна інформаціяУкраїнська Новости Днепра про Де у Дніпрі відсутнє водопостачання: оперативна інформаціяРусский

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