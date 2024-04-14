Де у Дніпрі відсутнє водопостачання: оперативна інформація
Сьогодні у Дніпрі комунальники продовжують проводити аварійні роботи.
Води немає за наступними адресами:
просп. Дмитра Яворницького, 2, 2-А, 4, 4-А, 6, 6-А; вул. Мандриківська, 163; просп. Петра Калнишевського, 5, 7, 9; вул. Батумська, 34-60; вул. Вознесенська, 32.
Водопостачання відновлять після завершення робіт.
У деяких будинках знижено тиск лише на верхніх поверхах:
вул. Набережна Перемоги, 124, 124-А, 126, 126-А, 140; бульв. Слави, 4, 4-А, 6, 6-А, 10, 12, 14, 16, 18, 50, 52, 54, 56, 58; просп. Героїв, 20, 43, 48, 50; пров. Добровольців, 2, 4; просп. Слобожанський, 40-90; вул. Богдана Хмельницького, 2-33; просп. Калнишевського, 1-72; вул. Батумська, 8-64; вул. Старочумацька, 1, 10, 11; вул. Квітки Цісик, 1-36; вул. Яскрава, 1-41; вул. Дебальцівська, 21, 23, 28, 29; вул. Осіння, 7-13.
У будинках мережевого тиску на лівобережній частині міста може спостерігатися зниження тиску на верхніх поверхах.
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Українська Русский Козенко Антон
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