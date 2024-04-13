У Дніпрі на вулиці Міського Лісу горів житловий будинок - Днепр Инфо
У Дніпрі на вулиці Міського Лісу горів житловий будинок
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Сегодня 19:31

У Дніпрі ліквідовано займання житлового будинку.

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Міського Лісу горів житловий будинок

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Сьогодні, о 15:16, до рятувальників надійшло повідомлення про займання житлового будинку, розташованого на вулиці Міського Лісу Центрального району міста Дніпро. 

На місці співробітники ДСНС з’ясували, що горить дах та перекриття житлового будинку на площі 50 кв.м.

Вогонь загасили за 40 хвилин. На щастя, загиблих та травмованих немає.

Нещодавно ми повідомляли про те, що невідомі вчора “замінували” торгові центри у Дніпрі.

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