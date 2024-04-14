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На Дніпропетровщині чоловік знайшов у полі артилерійські снаряди

Сьогодні 09:50
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Спеціалісти ДСНС вчора неодноразово залучались до робіт зі знищення вибухонебезпечних предметів.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік знайшов у полі артилерійські снаряди

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

За межами села Недайвода Глеюватської сільської територіальної громади Криворізького району чоловік у полі знайшов застарілі боєприпаси.

Під час обстеження території, піротехніки ДСНС виявили ще декілька десятків вибухонебезпечних предметів. Загальна кількість знайдених на місці застарілих артилерійських снарядів різного калібру склала 54 одиниці, — сказано у повідомленні рятувальників.

У селі Мирне Кам’янського району жінка виявила на території приватного домоволодіння застарілий артилерійський снаряд калібру 76 мм. Прилеглу територію обстежили, а снаряд знешкодили.

Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі невідомі “замінували” ліцей.

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