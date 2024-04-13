У Дніпрі десятки людей заблокувало в магазині

Про це пише Telegram-канал “Труха”.
У магазині Сільпо на житловому масиві Покровський заблокувало десятки людей.
За попередньою інформацією, заклинили автоматичні двері.
Що трапилось далі та як людям вдалося вийти не повідомляється.
Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі на Січеславській Набережній чоловіка затримали за крадіжку тюльпанів.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі ліквідовано займання житлового будинку.
Сьогодні Дніпропетровщина знову перебувала під ворожим обстрілом.
У Дніпрі виявили грубе порушення природоохоронного законодавства.
Водний патруль затримав рибалку за незаконний вилов.