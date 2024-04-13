У Дніпрі десятки людей заблокувало в магазині

У Дніпрі десятки людей опинилися у пастці у магазині.

Про це пише Telegram-канал “Труха”.

У магазині Сільпо на житловому масиві Покровський заблокувало десятки людей.

За попередньою інформацією, заклинили автоматичні двері.

Що трапилось далі та як людям вдалося вийти не повідомляється.

Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі на Січеславській Набережній чоловіка затримали за крадіжку тюльпанів.

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