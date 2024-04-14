Аллея живой памяти защитников Украины появилась в Днепре

Аллею живой памяти защитников Украины высадили в Днепре в парке Глобы.

Об этом сообщает Департамент парков и рекреации Днепровского городского совета.

Семьи погибших военнослужащих из Днепра высадили 31 клен, чтобы почтить павших Защитников.

Теперь наши защитники — жители Днепра нашли увековечение своего подвига в деревьях, которые будут расти многие годы. Жить. Любить. Помнить… Слава Украине! Героям Слава!, — говорится в сообщении Департамента.

Возле каждого взорванного дерева можно увидеть QR-код, а также именную табличку.

Посетители аллеи могут с помощью своего смартфона прочесть биографию Героя, отдавшего свою жизнь защищая Украину

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