В Днепре на улице Городского Леса горел жилой дом

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Сегодня, в 15:16, к спасателям поступило сообщение о возгорании жилого дома, расположенного на улице Городского Леса Центрального района города Днепр.
На месте сотрудники ГСЧС выяснили, что горит крыша и перекрытие жилого дома на площади 50 кв.м.
Огонь потушили через 40 минут. К счастью, погибших и травмированных нет.
Недавно мы сообщали о том, что неизвестные вчера «заминировали» торговые центры в Днепре.
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