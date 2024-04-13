В Днепре на улице Городского Леса горел жилой дом

В Днепре ликвидировано возгорание жилого дома.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Сегодня, в 15:16, к спасателям поступило сообщение о возгорании жилого дома, расположенного на улице Городского Леса Центрального района города Днепр.

На месте сотрудники ГСЧС выяснили, что горит крыша и перекрытие жилого дома на площади 50 кв.м.

Огонь потушили через 40 минут. К счастью, погибших и травмированных нет.

Недавно мы сообщали о том, что неизвестные вчера «заминировали» торговые центры в Днепре.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: