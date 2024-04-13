В Днепре десятки человек оказались заблокированными в магазине

Об этом пишет Telegram-канал «Труха».
В магазине «Сильпо» на жилом массиве Покровский оказались заблокированными десятки человек.
По предварительной информации, заклинили автоматическую дверь.
Что произошло дальше и как людям удалось выйти не сообщается.
Сегодня мы писали о том, что в Днепре на Сичеславской Набережной мужчину задержали за кражу тюльпанов.
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