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В Днепре десятки человек оказались заблокированными в магазине

Сегодня 20:19
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У Дніпрі десятки людей опинилися у пастці у магазині.

Об этом пишет Telegram-канал «Труха».

В магазине «Сильпо» на жилом массиве Покровский оказались заблокированными десятки человек.

По предварительной информации, заклинили автоматическую дверь.

Что произошло дальше и как людям удалось выйти не сообщается.

Сегодня мы писали о том, что в Днепре на Сичеславской Набережной мужчину задержали за кражу тюльпанов.

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