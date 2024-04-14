Алея живої памʼяті захисників України зʼявилась у Дніпрі

Про це повідомляє Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради.
Сім’ї загиблих військовослужбовців із Дніпра висадили 31 клен, щоб вшанувати полеглих Захисників.
Тепер наші захисники — мешканці Дніпра, знайшли увіковічення свого подвигу у деревах, які будуть рости багато років. Жити. Любити. Пам’ятати… Слава Україні! Героям Слава!, — йдеться у дописі Департаменту.
Біля кожного висадженого дерева можна побачити QR-код, а також іменну табличку.
Відвідувачі алеї можуть за допомогою свого смартфона прочитати біографію Героя, який віддав своє життя захищаючи Україну.
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