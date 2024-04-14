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Алея живої памʼяті захисників України зʼявилась у Дніпрі

Сьогодні 11:40
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Алею живої памʼяті захисників України висадили у Дніпрі у парку Глоби.

Новости Днепра про Алея живої памʼяті захисників України зʼявилась у Дніпрі

Про це повідомляє Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради.

Сім’ї загиблих військовослужбовців із Дніпра висадили 31 клен, щоб вшанувати полеглих Захисників.

Новости Днепра про Алея живої памʼяті захисників України зʼявилась у Дніпрі

Тепер наші захисники — мешканці Дніпра, знайшли увіковічення свого подвигу у деревах, які будуть рости багато років. Жити. Любити. Пам’ятати… Слава Україні! Героям Слава!, — йдеться у дописі Департаменту.

Біля кожного висадженого дерева можна побачити QR-код, а також іменну табличку. 

Відвідувачі алеї можуть за допомогою свого смартфона прочитати біографію Героя, який віддав своє життя захищаючи Україну.

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Новости Днепра про Алея живої памʼяті захисників України зʼявилась у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про Алея живої памʼяті захисників України зʼявилась у ДніпріРусский

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