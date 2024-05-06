Кривава бійка на проспекті Героїв у Дніпрі: з’ясувалися подробиці

У Дніпрі на проспекті Героїв сталася кривава бійка.

Ввечері 6 травня на просп. Героїв виявили двох містян, які лежали на тротуарі та біля них було багато крові. Раніше речниця Дніпровського районного управління поліції Аліна Стадник повідомила нам, що подія зафіксована та наразі на місце виїхала слідчо-оперативна група.

Як зʼясувалося, при зустрічі між знайомими виникла суперечка, в ході якої почалася бійка. Крім слідчих, на місце події також викликали “швидку”.

Наразі відомо, що у 44-річного потерпілого було розбите лице, а в іншого 38-річного чоловіка було виявлено два ножових проникних поранення в області лопаток. На місці їм надали домедичну допомогу.

Правоохоронці встановлюють всі обставини справи та вирішують кого з чоловіків треба притягнути до відповідальності.

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