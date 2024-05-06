Кровавая драка на проспекте Героев в Днепре: выяснились подробности

Вечером 6 мая по проспекту Героев обнаружили двух лежавших на тротуаре горожан, возле которых было много крови. Ранее пресс-секретарь Днепровского районного управления полиции Алина Стадник сообщила нам, что происшествие зафиксировано и на место выехала следственно-оперативная группа.
Как выяснилось, при встрече между знакомыми возник спор, в ходе которого началась потасовка. Кроме следователей, на место происшествия также вызвали «скорую».
Пока известно, что у 44-летнего потерпевшего было разбито лицо, а у другого 38-летнего мужчины были обнаружены два ножевых проницаемых ранения в области лопаток. На месте им оказали медицинскую помощь.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и решают, кого из мужчин нужно привлечь к ответственности.
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