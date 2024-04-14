В Кривом Роге мужчина снимает видео с незнакомыми девушками со спины

Свои видео горожанин всегда дополняет уточняющим сообщением и песней.
На своих страницах в соцсетях мужчина позиционирует себя как адвокат.
На видео он всегда подробно описывает, как были одеты девушки и где он их увидел.
Законом не запрещаются подобные действия, но в соцсетях возникли дискуссии по поводу морально-этических норм подобного поведения.
Свои действия мужчина объясняет желанием изложить «красивых девушек в родных местах».
Сегодня мы писали о том, что в Днепре неизвестные «заминировали» лицей.
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