В Кривом Роге пьяный мужчина справлял естественные потребности на Мемориал Героев

По факту хулиганских действий возле Мемориала Героев возбуждено уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Полицейские установили 30-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения 12 апреля около 23 часов совершил хулиганские действия на Мемориале Героев, — говорится в сообщении.

Действия правонарушителя зафиксировали патрульные и следственно-оперативная группа Криворожского районного управления полиции.

Соответствующие сведения внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УКУ.

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