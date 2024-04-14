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  • В Кривом Роге пьяный мужчина справлял естественные потребности на Мемориал Героев

В Кривом Роге пьяный мужчина справлял естественные потребности на Мемориал Героев

Сегодня 15:24
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По факту хулиганских действий возле Мемориала Героев возбуждено уголовное производство.

Новости Днепра про В Кривом Роге пьяный мужчина справлял естественные потребности на Мемориал Героев

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Полицейские установили 30-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения 12 апреля около 23 часов совершил хулиганские действия на Мемориале Героев, — говорится в сообщении.

Действия правонарушителя зафиксировали патрульные и следственно-оперативная группа Криворожского районного управления полиции.

Соответствующие сведения внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УКУ.

Сегодня мы писали о том, что в Днепре открыли Аллею живой памяти защитников Украины.

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