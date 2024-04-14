В Кривом Роге пьяный мужчина справлял естественные потребности на Мемориал Героев

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Полицейские установили 30-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения 12 апреля около 23 часов совершил хулиганские действия на Мемориале Героев, — говорится в сообщении.
Действия правонарушителя зафиксировали патрульные и следственно-оперативная группа Криворожского районного управления полиции.
Соответствующие сведения внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УКУ.
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