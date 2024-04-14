У Кривому Розі чоловік знімає відео з незнайомими дівчатами зі спини

Свої відео містянин завжди доповнює уточнюючим дописом і піснею.
На своїх сторінках у соцмережах чоловік позиціонує себе як адвокат.
На відео він завжди детально описує як були одягнені дівчата і де він їх побачив.
Законом не забороняються подібні дії, але у соцмережах виникли дискусії щодо морально-етичних норм подібної поведінки.
Свої дії чоловік пояснює бажанням викласти “гарних дівчат у рідних місцях”.
Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі невідомі “замінували” ліцей.
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