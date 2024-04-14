У Кривому Розі чоловік знімає відео з незнайомими дівчатами зі спини

У Кривому Розі місцевий мешканець знімає перехожих дівчат на відео та викладає у соцмережі.

Свої відео містянин завжди доповнює уточнюючим дописом і піснею.

На своїх сторінках у соцмережах чоловік позиціонує себе як адвокат.

На відео він завжди детально описує як були одягнені дівчата і де він їх побачив.

Законом не забороняються подібні дії, але у соцмережах виникли дискусії щодо морально-етичних норм подібної поведінки.

Свої дії чоловік пояснює бажанням викласти “гарних дівчат у рідних місцях”.

Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі невідомі “замінували” ліцей.

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