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  • У Кривому Розі чоловік напідпитку справляв природні потреби на Меморіал Героїв

У Кривому Розі чоловік напідпитку справляв природні потреби на Меморіал Героїв

Сьогодні 15:24
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За фактом хуліганських дій біля Меморіалу Героїв відкрито кримінальне провадження.

Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік напідпитку справляв природні потреби на Меморіал Героїв

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Поліцейські встановили 30-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння 12 квітня близько 23-ї години вчинив хуліганські дії на Меморіалі Героїв, – йдеться у дописі.

Дії правопорушника зафіксували патрульні та слідчо-оперативна група Криворізького районного управління поліції.

Відповідні відомості внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) ККУ.

Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі відкрили Алею живої памʼяті захисників України.

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Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік напідпитку справляв природні потреби на Меморіал ГероївУкраїнська

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