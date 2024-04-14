У Кривому Розі чоловік напідпитку справляв природні потреби на Меморіал Героїв

За фактом хуліганських дій біля Меморіалу Героїв відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Поліцейські встановили 30-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння 12 квітня близько 23-ї години вчинив хуліганські дії на Меморіалі Героїв, – йдеться у дописі.

Дії правопорушника зафіксували патрульні та слідчо-оперативна група Криворізького районного управління поліції.

Відповідні відомості внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) ККУ.

Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі відкрили Алею живої памʼяті захисників України.

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