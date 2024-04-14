У Кривому Розі чоловік напідпитку справляв природні потреби на Меморіал Героїв

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
Поліцейські встановили 30-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння 12 квітня близько 23-ї години вчинив хуліганські дії на Меморіалі Героїв, – йдеться у дописі.
Дії правопорушника зафіксували патрульні та слідчо-оперативна група Криворізького районного управління поліції.
Відповідні відомості внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) ККУ.
Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі відкрили Алею живої памʼяті захисників України.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі сьогодні знайшли труп жінки.
У Кривому Розі місцевий мешканець знімає перехожих дівчат на відео…
Алею живої памʼяті захисників України висадили у Дніпрі у парку…
Сьогодні у Дніпрі комунальники продовжують проводити аварійні роботи.