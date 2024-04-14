У Дніпровському районі знищено крилату ракету - Днепр Инфо
У Дніпровському районі знищено крилату ракету
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Сегодня 18:21

Сьогодні у Дніпровському районі сили ППО знищили крилату ракету.

Новости Днепра про У Дніпровському районі знищено крилату ракету

Про це повідомляє на своїй офіційній сторінці Повітряне командування “Схід”.

О 17.50 в Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування “Схід” знищено крилату ракету, — сказано у повідомленні.

Оборонцям неба подякував голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Ворожу ракету збили над областю наші сили ППО. Її знищили над Дніпровським районом бійці ПвК «Схід». Дякую за пильність та цілодобовий захист!, – написав очільник Дніпропетровської облради.
 
Сьогодні ми писали про те, що окупаційні війська вдарили по Нікополю дроном. Внаслідок цієї атаки постраждало троє чоловіків.
 
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