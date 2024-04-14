Про це повідомляє на своїй офіційній сторінці Повітряне командування “Схід”.
О 17.50 в Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування “Схід” знищено крилату ракету, — сказано у повідомленні.
Оборонцям неба подякував голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Ворожу ракету збили над областю наші сили ППО. Її знищили над Дніпровським районом бійці ПвК «Схід». Дякую за пильність та цілодобовий захист!, – написав очільник Дніпропетровської облради.
росіяни вдарили по Нікополю дроном.
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