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Враг нанес удар по Никополю: пострадал мужчина

Сегодня 16:34
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Сегодня оккупационные войска россии снова атаковали Никополь.

Новости Днепра про Враг нанес удар по Никополю: пострадал мужчина

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Оккупанты целили по мирному населению. В результате вражеского удара возникло возгорание в жилом секторе. По прибытии чрезвычайники установили, что в результате обстрела горит жилой дом и гараж на площади 280 кв. м, — говорится в сообщении спасателей.

Пожарная бригада ликвидировала возгорание.

В результате обстрела пострадал мужчина, 1969 года рождения. Он получил ранение.

Сотрудники ГСЧС доставили пострадавшего в больницу.

Сегодня мы писали о том, что на Днепропетровщине мужчина нашел в поле артиллерийские снаряды.

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