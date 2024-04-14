Враг нанес удар по Никополю: пострадал мужчина

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Оккупанты целили по мирному населению. В результате вражеского удара возникло возгорание в жилом секторе. По прибытии чрезвычайники установили, что в результате обстрела горит жилой дом и гараж на площади 280 кв. м, — говорится в сообщении спасателей.
Пожарная бригада ликвидировала возгорание.
В результате обстрела пострадал мужчина, 1969 года рождения. Он получил ранение.
Сотрудники ГСЧС доставили пострадавшего в больницу.
Сегодня мы писали о том, что на Днепропетровщине мужчина нашел в поле артиллерийские снаряды.
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