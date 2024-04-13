Чоловіка, який рвав тюльпани на Січеславській Набережній, наздогнала карма

Про це повідомляє Telegram-канал “Хдніпро”.
Поліція припинила незаконні дії чоловіка, який рвав тюльпани на Січеславській Набережній.
Перехожі швидко звернули увагу на крадія тюльпанів.
Зловмисник серед білого дня вирішив нарвати квітів з невідомих причин.
Вже через декілька хвилин порушника громадського порядку затримали правоохоронці.
Якщо сума викрадених квітів буде вища за 176 гривень, то затриманому загрожує навіть кримінальна відповідальність.
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