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  • Чоловіка, який рвав тюльпани на Січеславській Набережній, наздогнала карма

Чоловіка, який рвав тюльпани на Січеславській Набережній, наздогнала карма

Сьогодні 15:22
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Сьогодні у центрі Дніпра поліція затримала чоловіка.

Про це повідомляє Telegram-канал “Хдніпро”.

Поліція припинила незаконні дії чоловіка, який рвав тюльпани на Січеславській Набережній.

Перехожі швидко звернули увагу на крадія тюльпанів. 

Зловмисник серед білого дня вирішив нарвати квітів з невідомих причин.

Вже через декілька хвилин порушника громадського порядку затримали правоохоронці.

Якщо сума викрадених квітів буде вища за 176 гривень, то затриманому загрожує навіть кримінальна відповідальність.

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Новости Днепра про Чоловіка, який рвав тюльпани на Січеславській Набережній, наздогнала кармаУкраїнська

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