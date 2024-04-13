Чоловіка, який рвав тюльпани на Січеславській Набережній, наздогнала карма

Сьогодні у центрі Дніпра поліція затримала чоловіка.

Про це повідомляє Telegram-канал “Хдніпро”.

Поліція припинила незаконні дії чоловіка, який рвав тюльпани на Січеславській Набережній.

Перехожі швидко звернули увагу на крадія тюльпанів.

Зловмисник серед білого дня вирішив нарвати квітів з невідомих причин.

Вже через декілька хвилин порушника громадського порядку затримали правоохоронці.

Якщо сума викрадених квітів буде вища за 176 гривень, то затриманому загрожує навіть кримінальна відповідальність.

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