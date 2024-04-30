Агрессор атаковал Днепропетровскую область дронами-камикадзе: повреждены дома

Бил по райцентру, Марганецкой и Червоногригорьевской громадам. Поцелил артиллерией и дронами-камикадзе.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
По его словам, в результате атак повреждены 2 частных дома. Погибших и пострадавших нет.
После этого враг успокоился. Ночь в районе прошла без обстрелов. Как и на остальной территории области, — добавил Лысак.
Напомним, вечером 29 апреля по Одессе ударили ракетой с кассетными боеприпасами. Погибли 5 человек, пострадали 32 человека, из них — 2 детей.
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