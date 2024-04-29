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  • Кількість постраждалих внаслідок удару по Одесі зросла до 29: ДСНС показала кадри з місця обстрілу

Кількість постраждалих внаслідок удару по Одесі зросла до 29: ДСНС показала кадри з місця обстрілу

Сьогодні 22:00
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ДСНС показала кадри з місця влучання ворожої ракети.

Новости Днепра про Кількість постраждалих внаслідок удару по Одесі зросла до 29: ДСНС показала кадри з місця обстрілу

В Одесі рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу. Вогнеборці загасили масштабну пожежу мансардного поверху у чотириповерховій будівлі на площі 600 кв.м.

Психологами ДСНС та національної поліції надано допомогу 37 особам, з яких 2 дитини.

За попередньою інформацією загинуло 4 особи. Постраждало 29 осіб, з них 2 дитини. 

Президент Володимир Зеленський також прокоментував удар по Одесі. Він зазначив, що провів нараду щодо трагедії, а потім подякував рятувальникам, які ліквідовують наслідки обстрілів. 

Рятувальники оприлюднили моторошні фото з місця “прильоту”.

Новости Днепра про Кількість постраждалих внаслідок удару по Одесі зросла до 29: ДСНС показала кадри з місця обстрілу

Новости Днепра про Кількість постраждалих внаслідок удару по Одесі зросла до 29: ДСНС показала кадри з місця обстрілу

Новости Днепра про Кількість постраждалих внаслідок удару по Одесі зросла до 29: ДСНС показала кадри з місця обстрілу

Новости Днепра про Кількість постраждалих внаслідок удару по Одесі зросла до 29: ДСНС показала кадри з місця обстрілу

Новости Днепра про Кількість постраждалих внаслідок удару по Одесі зросла до 29: ДСНС показала кадри з місця обстрілу

Новости Днепра про Кількість постраждалих внаслідок удару по Одесі зросла до 29: ДСНС показала кадри з місця обстрілу

Новости Днепра про Кількість постраждалих внаслідок удару по Одесі зросла до 29: ДСНС показала кадри з місця обстрілу

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Новости Днепра про Кількість постраждалих внаслідок удару по Одесі зросла до 29: ДСНС показала кадри з місця обстрілуУкраїнська

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