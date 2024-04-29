Кількість постраждалих внаслідок удару по Одесі зросла до 29: ДСНС показала кадри з місця обстрілу

В Одесі рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу. Вогнеборці загасили масштабну пожежу мансардного поверху у чотириповерховій будівлі на площі 600 кв.м.
Психологами ДСНС та національної поліції надано допомогу 37 особам, з яких 2 дитини.
За попередньою інформацією загинуло 4 особи. Постраждало 29 осіб, з них 2 дитини.
Президент Володимир Зеленський також прокоментував удар по Одесі. Він зазначив, що провів нараду щодо трагедії, а потім подякував рятувальникам, які ліквідовують наслідки обстрілів.
Рятувальники оприлюднили моторошні фото з місця “прильоту”.
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