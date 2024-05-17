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Когда возобновит работу аэропорт во Львове: комментарий ОВА

Сегодня 13:58
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Открытие аэропорта во Львове поможет "закрыть небо"

Новости Днепра про Когда возобновит работу аэропорт во Львове: комментарий ОВА

В Украине снова заговорили о возобновлении работы аэропорта во Львове.

Открытие Международного аэропорта «Львов» имени Даниила Галицкого поможет закрыть небо над Украиной и будет способствовать международному туризму и инвестициям извне.

Об этом заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий во время Национального туристического саммита во Львове, 17 мая.

С начала широкомасштабного вторжения воздушное пространство над Украиной закрыто для гражданских самолетов. Время от времени раздаются предложения по возобновлению работы аэропортов, расположенных на границе со странами ЕС.

Ранее рассматривали возможность открытия аэропорта в Ужгороде. Это один из самых безопасных аэродромов в Украине во время войны, ведь часть взлетной полосы находится на территории Словакии. Однако дальше предложений дело не зашло.

Теперь заговорили о возобновлении работы аэропорта во Львове.

Для нас важно открыть аэропорт. На каждой международной встрече мы акцентируем внимание на том, что открытие аэропорта – это, с одной стороны, закрытие неба над Украиной. С другой стороны, это огромная возможность для иностранного инвестора, иностранного туриста увидеть Украину», – подчеркнул Козицкий.

По мнению Козицкого, открытие аэропорта помогло бы закрыть небо над Украиной, а также дало толчок восстановлению украинской экономики.

Восстановление полетов в стране, находящейся в состоянии войны, ярко демонстрирует мировым инвесторам нашу устойчивость и решительность. Мы стремимся привлекать новые инвестиции, но многие партнеры откровенно говорят, что учитывая вопросы безопасности, они не решаются заходить на украинский рынок, — говорит Козицкий.

Однако сейчас это вопрос на этапе обсуждения.

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Новости Днепра про Когда возобновит работу аэропорт во Львове: комментарий ОВАУкраїнська Новости Днепра про Когда возобновит работу аэропорт во Львове: комментарий ОВАРусский

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