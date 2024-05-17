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  • Пограничник застрелил жителя Днепра, который хотел пересечь границу с Румынией, — ДБР

Пограничник застрелил жителя Днепра, который хотел пересечь границу с Румынией, — ДБР

Сегодня 14:31
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Трагедия произошла на украинско-румынской границе.

Новости Днепра про Пограничник застрелил жителя Днепра, который хотел пересечь границу с Румынией, - ДБР

39-летний жителя Днепра, который хотел незаконно пересечь границу с Румынией, застрелил пограничник.

Военнослужащий уже задержан работниками ДБР, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Инцидент произошел 15 мая на Закарпатье. Вечером военнослужащие ГПСУ заметили гражданского мужчину, который собирался перейти границу с Румынией. Пограничники приказали днепрянину остановиться, но тот бросился от них убегать.

Во время преследования беглеца военнослужащие произвели несколько предупредительных выстрелов из табельного оружия. Впоследствии они обнаружили тело мужчины с пулевым ранением головы, – уточнили в пресс-службе ДБР.

В ДБР начали расследование по факту гибели гражданского мужчины.

Известно, что 39-летний мужчина имел при себе туристическое снаряжение и загранпаспорт. Представители ДБР также осмотрели место происшествия, изъяли личные вещи погибшего и оружие, из которого произведены выстрелы.

Дежуривших в тот момент пограничников допросили.

Один из военнослужащих задержан, готовят сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), — отметили в ведомстве.

Следственные действия продолжаются.

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Новости Днепра про Пограничник застрелил жителя Днепра, который хотел пересечь границу с Румынией, - ДБРУкраїнська Новости Днепра про Пограничник застрелил жителя Днепра, который хотел пересечь границу с Румынией, - ДБРРусский

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