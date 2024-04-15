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Над Дніпром два дні поспіль фіксували незвичне оптичне явище (ФОТО)

Сьогодні 12:38
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У небі над Дніпром два дні поспіль спостерігали незвичне оптичне явище.

Новости Днепра про Над Дніпром два дні поспіль фіксували незвичне оптичне явище (ФОТО)

Цими вихідними дніпряни могли бачити гало. Це своєрідна веселка, яка з’являється навколо Сонця, а іноді Місяця. Різнобарвне коло вдалося зафільмувати Васі Новошинському. 

Гало з’являється в небі в середньому 70-120 разів на рік, тому назвати його рідкісним не можна, але у Дніпрі це явище бачили два дні поспіль, чого зазвичай не трапляється. 

Є два основних видів гало – сонячне та місячне. Це оптичне явище виникає тоді, коли світло заломлюється та відбивається в льодяних кристалах, які знаходяться у верхніх шарах атмосфери, а саме в перисто-шарових хмарах.

Гало найчастіше можна побачити в країнах з холодним кліматом. В Україні це явище зазвичай з’являється в небі взимку. 

Новости Днепра про Над Дніпром два дні поспіль фіксували незвичне оптичне явище (ФОТО)

Поява навесні чи влітку гало свідчить про зміну погоди. Найчастіше, це передвісник похолодання та приходу вологих атмосферних фронтів. 

За прогнозами метеорологів у Дніпрі 15 квітня надвечір очікується дощ. Ймовірно, тому цими вихідними у небі над містом з’явилося гало, аби попередити про опади. 

Новости Днепра про Над Дніпром два дні поспіль фіксували незвичне оптичне явище (ФОТО)

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Новости Днепра про Над Дніпром два дні поспіль фіксували незвичне оптичне явище (ФОТО)Українська Новости Днепра про Над Дніпром два дні поспіль фіксували незвичне оптичне явище (ФОТО)Русский

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