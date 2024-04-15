Над Дніпром два дні поспіль фіксували незвичне оптичне явище (ФОТО)

У небі над Дніпром два дні поспіль спостерігали незвичне оптичне явище.

Цими вихідними дніпряни могли бачити гало. Це своєрідна веселка, яка з’являється навколо Сонця, а іноді Місяця. Різнобарвне коло вдалося зафільмувати Васі Новошинському.

Гало з’являється в небі в середньому 70-120 разів на рік, тому назвати його рідкісним не можна, але у Дніпрі це явище бачили два дні поспіль, чого зазвичай не трапляється.

Є два основних видів гало – сонячне та місячне. Це оптичне явище виникає тоді, коли світло заломлюється та відбивається в льодяних кристалах, які знаходяться у верхніх шарах атмосфери, а саме в перисто-шарових хмарах.

Гало найчастіше можна побачити в країнах з холодним кліматом. В Україні це явище зазвичай з’являється в небі взимку.

Поява навесні чи влітку гало свідчить про зміну погоди. Найчастіше, це передвісник похолодання та приходу вологих атмосферних фронтів.

За прогнозами метеорологів у Дніпрі 15 квітня надвечір очікується дощ. Ймовірно, тому цими вихідними у небі над містом з’явилося гало, аби попередити про опади.

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