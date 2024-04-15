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Знайшли тіло після “гаражної вечірки”: з’явилися подробиці смерті 15-річної дівчини в Кривому Розі

Сьогодні 11:53
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У Кривому Розі на Дніпропетровщині з'ясовують обставини смерті 15-річної дівчини.

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Напередодні у Кривому Розі біля покинутої будівлі знайшли тіло 15-річної дівчинки. Повідомлялося, що слідів насильницької смерті на трупі не було. Згодом з’ясувалися подробиці останніх годин життя неповнолітньої.

За попередньою версією, дівчина до цього гуляла разом з однолітками. Підлітки “зависали” в гаражі в Покровському районі Кривого Рогу та ймовірно щось вживали, повідомляє тг-канал “Свої”. 

ЗМІ розповідають, що до гаража, де були діти, раптом прийшов батько одного з підлітків та попросив сходити до крамниці. 15-річна дівчина лишилася, адже почувалася погано. Коли друзі повернулися, їхня подруга була вже мертва.

Підлітки вирішили віднести її тіло до покинутої споруди. Тільки потім 17-річний хлопець померлої зателефонував у поліцію, відразу викинувши “сімку”. 

Нині з учасниками “гаражної вечірки” працюють правоохоронці, які з’ясовують, що спричинило смерть неповнолітньої. 

Раніше повідомлялося, що дівчина з багатодітної родини та часто втікала з дому. 

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