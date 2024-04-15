На Дніпропетровщині “ростуть” кам’яні дерева, яким може бути 15 млн років

На Дніпропетровщині знайшли шматки скам'янілостей, яким може бути понад 10 мільйонів років.

На Дніпропетровщині ще багато цікавих та недосліджених давніх артефактів. Наш край має чимало таємниць, деякі з яких здаються нереальними та вигаданими.

Днями краєзнавець Ігор Лисенко віднайшов цікаві артефакти, яким мільйони років. Їх він виявив на своєму “городі”. Це скам’янілості дерева віком близько 15 мільйонів років.

Звичайно, аби підтвердити вік знахідки потрібно провести експертизи, однак вже зараз можна казати про те, що це досить цікавий артефакт, який заслуговує на увагу.

Кам’яне дерево. Вік понад 15 млн. років. Продовжую знаходити новостепанівські скарби, – пише Ігор Лисенко в Facebook-спільноті “Рідна Новостепанівка”.

Деякі зі скам’янілих шматків дерев схожі на золоті злитки.

Кам’яні дерева – що це таке?

Скам’яніла деревина, яку іноді називають деревним агатом – особливий тип скам’янілих залишків наземної рослинності.

На камінь дерева або деревоподібні рослини перетворилися в результаті мінералізації, яка тривала упродовж тривалого часу. З часом рештки рослинності стали реліктами, які зберігають в собі внутрішню структуру рослини. Вони набагато важчі та зовні виблискують, як кварц.

Нагадаємо, марсіанський “кратер”, який раптово утворився у Кривому Розі показали з висоти пташиного польоту.

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