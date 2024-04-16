В музей Днепра привезли настоящую мумию

В музей Днепра привезли уникальный экспонат.

Об этом сообщает паблик «Выставки Днепропетровского национального исторического музея им. Яворницкого» в своих соцсетях.

Встречайте легенду! Скоро на музейной юбилейной выставке! Она возвращается… Не прошло и 6000 лет, — говорится в сообщении на странице музея.

В комментариях представители объяснили, что в настоящее время о мумии известно немного.

Это один из первых экспонатов музея и мумия женщины, точно известно, что ей 5000 лет и это эпоха бронзового века.

Самая старая мумия эпохи медного возраста всего на 300 лет старше.

Мы уже писали о том, что в Днепре раньше хранили мумию и бивни мамонта в бывшей мужской гимназии.

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