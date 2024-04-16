СК Днепр-1 на последней минуте потерял победу над Металлистом 1925

Днепряне потеряли сверхважные очки в матче с Металлистом 1925 года.
В очередном туре УПЛ СК Днепр-1 встречался со своим принципиальным соперником из Харькова.
Матч проходил в Киеве, где номинальными хозяевами были харьковчане.
Уже в середине первого тайма Алексей Гуцуляк после паса Эдуарда Сарапия скрылся от защитников Металлиста и открыл счет в игре.
Матч проходил в невысоком темпе, по небольшому территориальному преимуществу подопечных Максимова.
Но, к сожалению, удержать победный счет днепрянам не удалось. За несколько секунд до конца игры ничью аутсайдеру принес гол Имерекова с углового.
Очередная потеря очков дает шанс Кривбассу и другим конкурентам вытеснить СК Днепр-1 из еврокубковой зоны.
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