В Днепре на Яворницкого зацвела аллея сакур (ВИДЕО)

В Днепре расцвела еще одна аллея сакур.

Цветущий Днепр продолжает радовать горожан своей весенней красотой и приятным ароматом цветов.

Начала цвести еще одна аллея с сакурами. На этот раз розовым цветом покрылись деревья на проспекте Яворницкого, а именно на территории зеленой зоны у Стеллы Вечной Славы.

Кроме сакуры здесь расцвела чуть ли не километровая аллея тюльпанов. У красных и желтых тюльпанов собираются десятки людей, фотографирующих яркие цветы.

Ранее расцвели аллеи сакуры на территории ДИИТа, в сквере Усачева, а также несколько деревьев на Набережной Победы.

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