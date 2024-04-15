Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре на Яворницкого зацвела аллея сакур (ВИДЕО)

Сегодня 19:29
просмотров

В Днепре расцвела еще одна аллея сакур.

Новости Днепра про В Днепре на Яворницкого зацвела аллея сакур (ВИДЕО)

Цветущий Днепр продолжает радовать горожан своей весенней красотой и приятным ароматом цветов.

Начала цвести еще одна аллея с сакурами. На этот раз розовым цветом покрылись деревья на проспекте Яворницкого, а именно на территории зеленой зоны у Стеллы Вечной Славы.

Кроме сакуры здесь расцвела чуть ли не километровая аллея тюльпанов. У красных и желтых тюльпанов собираются десятки людей, фотографирующих яркие цветы.

Ранее расцвели аллеи сакуры на территории ДИИТа, в сквере Усачева, а также несколько деревьев на Набережной Победы.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре на Яворницкого зацвела аллея сакур (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про В Днепре на Яворницкого зацвела аллея сакур (ВИДЕО)Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре ветром «смяло» огромный рекламный билборд
    Новости Днепра
    Сегодня 22:04
    В Днепре ветром «смяло» огромный рекламный билборд

    В Днепре ветер потрепал рекламные конструкции.

    Ветром срывало крышу домов: какие последствия непогоды на Днепропетровщине
    Новости Днепра
    Сегодня 21:17
    Ветром срывало крышу домов: какие последствия непогоды на Днепропетровщине

    Непогода наделала немало беды в области.

    Поваленные деревья и заборы, проблемы с транспортом и светом: Днепр и область накрыли ливень с градом и ураганом (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 20:01
    Поваленные деревья и заборы, проблемы с транспортом и светом: Днепр и область накрыли ливень с градом и ураганом (ВИДЕО)

    В Днепре и области бушует ненастье.

    В Днепре купальный сезон начался со смерти на воде: подробности трагедии
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    В Днепре купальный сезон начался со смерти на воде: подробности трагедии

    Купальный сезон только начался, а в Днепре уже есть первая…

    Последние новости

    В Днепре ветром «смяло» огромный рекламный билборд
    В Днепре ветром «смяло» огромный рекламный билборд

    В Днепре ветер потрепал рекламные конструкции.

    Сегодня 22:04
    2
    просмотров
    Ветром срывало крышу домов: какие последствия непогоды на Днепропетровщине
    Ветром срывало крышу домов: какие последствия непогоды на Днепропетровщине

    Непогода наделала немало беды в области.

    Сегодня 21:17
    2
    просмотров
    Житель Павлограда убил знакомого из-за старой обиды, а затем спрятался в гараже
    Житель Павлограда убил знакомого из-за старой обиды, а затем спрятался в гараже

    В Павлограде задержан убийца.

    Сегодня 20:52
    2
    просмотров
    Поваленные деревья и заборы, проблемы с транспортом и светом: Днепр и область накрыли ливень с градом и ураганом (ВИДЕО)
    Поваленные деревья и заборы, проблемы с транспортом и светом: Днепр и область накрыли ливень с градом и ураганом (ВИДЕО)

    В Днепре и области бушует ненастье.

    Сегодня 20:01
    2
    просмотров
    Умер всемирно известный итальянский модельер Роберто Кавалли
    Умер всемирно известный итальянский модельер Роберто Кавалли

    Причина смерти модельера официально не называлась, но, по данным СМИ, он некоторое время болел.

    Сегодня 18:59
    1
    просмотров
    В Днепре купальный сезон начался со смерти на воде: подробности трагедии
    В Днепре купальный сезон начался со смерти на воде: подробности трагедии

    Купальный сезон только начался, а в Днепре уже есть первая смерть на воде.

    Сегодня 18:45
    3
    просмотров
    НБУ повысил курс доллара до исторического максимума
    НБУ повысил курс доллара до исторического максимума

    Важная информация!

    Сегодня 18:04
    3
    просмотров
    Гроза и «ураган»: в Днепре резко ухудшится погода
    Гроза и «ураган»: в Днепре резко ухудшится погода

    В Днепре резко ухудшится погода.

    Сегодня 17:51
    8
    просмотров
    Как перерегистрировать авто в Украине и сколько это стоит: инструкция 2024
    Как перерегистрировать авто в Украине и сколько это стоит: инструкция 2024

    Зарегистрировать или перерегистрировать авто в Украине можно через Сервисный центр, а можно через «Дію». Для этого нужен ряд документов, а также средства для оплаты услуг.

    Сегодня 17:46
    4
    просмотров
    В Днепре самураи устроили «драку» (ФОТО)
    В Днепре самураи устроили «драку» (ФОТО)

    В Днепре "подрались" самураи.

    Сегодня 17:18
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх