У Дніпрі на Яворницького зацвіла алея сакур (ВІДЕО)

У Дніпрі розквітнула ще одна алея сакур.

Квітучий Дніпро продовжує радувати містян своєю весняною красою та приємним ароматом квітів.

Почала квітнути ще одна алея з сакурами. Цього разом рожевим цвітом вкрилися дерева на проспекті Яворницького, а саме на території зеленої зони біля Стели Вічної Слави.

Крім сакури тут розквітнула ледь не кілометрова алея тюльпанів. Біля червоних та жовтих тюльпанів збираються десятки людей, які фотографують яскраві квіти.

Раніше розквітнули алеї сакури на території ДІІТу, у сквері Усачова, а також кілька дерев на Набережній Перемоги.

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