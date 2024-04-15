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У Дніпрі на Яворницького зацвіла алея сакур (ВІДЕО)

Сьогодні 19:29
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У Дніпрі розквітнула ще одна алея сакур.

Новости Днепра про У Дніпрі на Яворницького зацвіла алея сакур (ВІДЕО)

Квітучий Дніпро продовжує радувати містян своєю весняною красою та приємним ароматом квітів. 

Почала квітнути ще одна алея з сакурами. Цього разом рожевим цвітом вкрилися дерева на проспекті Яворницького, а саме на території зеленої зони біля Стели Вічної Слави. 

Крім сакури тут розквітнула ледь не кілометрова алея тюльпанів. Біля червоних та жовтих тюльпанів збираються десятки людей, які фотографують яскраві квіти. 

Раніше розквітнули алеї сакури на території ДІІТу, у сквері Усачова, а також кілька дерев на Набережній Перемоги.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Яворницького зацвіла алея сакур (ВІДЕО)Українська

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