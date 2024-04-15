В Днепре ветром «смяло» огромный рекламный билборд

В Днепре ветер потрепал рекламные конструкции.

В Днепре продолжается ненастье. И пока гром во время тревоги испытывает на крепость нервы днепрян, в городе фиксируют новые последствия урагана.

В частности, не выдержал весеннего дождя один из билбордов с рекламой 66 бригады ВСУ. Конструкцию буквально смяло ветром.

Досталось и вывеске магазина Ева, которую потрепало ветром на куски. Части баннера валяются на дороге.

Напомним, ранее мы сообщали, что ветром срывало крышу домов на Днепропетровщине.

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