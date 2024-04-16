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СК Дніпро-1 на останній хвилині втратив перемогу над Металістом 1925

Сьогодні 06:41
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Дніпряни втратили надважливі очки у матчі з Металістом 1925.

Новости Днепра про СК Дніпро-1 на останній хвилині втратив перемогу над Металістом 1925

Дніпряни втратили надважливі очки у матчі з Металістом 1925.

У черговому турі УПЛ СК Дніпро-1 зустрічався зі своїм принциповим суперником з Харкова.

Матч проходив у Києві, де номінальними господарями були саме харків’яни. 

Вже у середині першого тайму Олексій Гуцуляк після пасу Едуарда Сарапія втік від захисників Металіста та відкрив рахунок у грі.

Матч проходив у невисокому темпі, за невеликою територіальною перевагою підопічних Максимова.

Але нажаль втримати переможний рахунок дніпрянам не вдалося. За кілька секунд до кінця гри нічию аутсайдеру приніс гол Імерекова з кутового.

Чергова втрата очок дає шанс Кривбасу та іншим конкурентам витіснити СК Дніпро-1 з єврокубкової зони.

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Новости Днепра про СК Дніпро-1 на останній хвилині втратив перемогу над Металістом 1925Українська Новости Днепра про СК Дніпро-1 на останній хвилині втратив перемогу над Металістом 1925Русский

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