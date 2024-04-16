СК Дніпро-1 на останній хвилині втратив перемогу над Металістом 1925

Дніпряни втратили надважливі очки у матчі з Металістом 1925.
У черговому турі УПЛ СК Дніпро-1 зустрічався зі своїм принциповим суперником з Харкова.
Матч проходив у Києві, де номінальними господарями були саме харків’яни.
Вже у середині першого тайму Олексій Гуцуляк після пасу Едуарда Сарапія втік від захисників Металіста та відкрив рахунок у грі.
Матч проходив у невисокому темпі, за невеликою територіальною перевагою підопічних Максимова.
Але нажаль втримати переможний рахунок дніпрянам не вдалося. За кілька секунд до кінця гри нічию аутсайдеру приніс гол Імерекова з кутового.
Чергова втрата очок дає шанс Кривбасу та іншим конкурентам витіснити СК Дніпро-1 з єврокубкової зони.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі вітер покремсав рекламні конструкції.
Негода наробила немало біди в області.
У Дніпрі та області вирує негода.
У Дніпрі розквітнула ще одна алея сакур.