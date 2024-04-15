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У Дніпрі вітром “зім’яло” величезний рекламний білборд

Сьогодні 22:04
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У Дніпрі вітер покремсав рекламні конструкції.

Новости Днепра про У Дніпрі вітром

У Дніпрі триває негода. І поки грім під час тривоги випробовує на міцність нерви дніпрян, у місті фіксують нові наслідки буревію.

Зокрема, не витримав весняного дощику один із білбордів з рекламою 66 бригади ЗСУ. Конструкцію буквально зім’яло вітром. 

Дісталося і вивісці магазину Єва, яку покремсало вітром на шматки. Частини банера валяються на дорозі. 

Новости Днепра про У Дніпрі вітром

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вітром позривало дах будинків на Дніпропетровщині.

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