У Дніпрі вітром “зім’яло” величезний рекламний білборд

У Дніпрі триває негода. І поки грім під час тривоги випробовує на міцність нерви дніпрян, у місті фіксують нові наслідки буревію.
Зокрема, не витримав весняного дощику один із білбордів з рекламою 66 бригади ЗСУ. Конструкцію буквально зім’яло вітром.
Дісталося і вивісці магазину Єва, яку покремсало вітром на шматки. Частини банера валяються на дорозі.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вітром позривало дах будинків на Дніпропетровщині.
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