Вітром позривало дах будинків: які наслідки негоди на Дніпропетровщині

Негода наробила немало біди в області.

Надвечір 15 квітня у Дніпропетровській області почалася негода. Найбільше страждають Дніпровський та Криворізький райони, повідомляє голова облради Микола Лукашук. У Дніпрі раніше вітром повиривало дерева та повалило паркани. Є проблеми з електротранспортом.

А ось в області вечірня негода завдала серйозної шкоди людям в деяких громадах. Зокрема, у Новопокровській громаді Дніпровського району сильний буревій місцями у будинків підірвав та десь позривав дахи. Несприятливі погодні умови призвели до поривів проводів, тому у населених пунктів ТГ зараз немає світла.

Така ж ситуація і у Глеюватській громаді Криворізького району. За інформацією від ДТЕК також у Кривому Розі тимчасово знеструмлені Тернівський, Покровський, частково Саксаганський та Довгинцівський райони.

Станом на 21:15 у Дніпрі негода трохи втихла. Але за кілька годин штормового вітру та зливи сталося немало біди.

Наслідки негоди у Дніпрі

На маршруті трамвая №19 стався обрив контактної мережі через падіння дерева. Дерево впало на контактну мережу та вагон трамвая №6. Пошкоджено лобове скло.

На вулиці Гончара на дорогу впала величезна тополя.

На вулиці Крушельницької дерево впало на припарковані авто, а на Желябова гілка впала на електроопору та обірвала дроти.

На ринку “Видному” знесло торгові павільйони. Масштаби руйнувань можна побачити на фото вище.

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