Тут зберігали мумію та бивні мамонта: які таємниці приховує колишня чоловіча гімназія в центрі Дніпра (ФОТО)

Перший навчальний заклад був збудований у нашому місті понад 200 років тому. Охочих здобувати освіту було небагато - в середньому за рік випускалося до 15 осіб. Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядала перша чоловіча гімназія у місті.

Перший навчальний заклад було відкрито у місті в 1793 році та називався він «Головне народне училище». Навчання тривало 4 роки, а за партами сиділи діти дворян, чиновників та купців. Училище функціонувало 12 років і за цей час повний курс у ньому пройшла 61 людина.

1805 року в місті з’явилася «Катеринославська губернська чоловіча гімназія». Навчання тут також тривало 4 роки. Освіта тут здобували, як і в училищі, діти дворян та купців. На рік випускалося до 15 осіб, а за 100 років існування гімназії її закінчили 1466 учнів.

Перші 30 років існування гімназії навчання у ній тривало 4 роки. З 1863 року, щоб її закінчити, потрібно було пройти вже 7 класів, а на початку минулого століття навчальний курс тривав 9 років, рік з яких вважався підготовчим.

Учні вивчали іноземні мови: латинську, французьку, німецьку, а також історію, географію, математику, фізику, природознавство, малювання, філософію і навіть політекономію. Пізніше додалася грецька мова. Цікаво, що учителем малювання та креслення у гімназії був друг Тараса Шевченка Іван Гроднинський.

Кілька разів навчальний заклад змінював свої назви. Задумана як губернська вона у 1837 році стала міською і лише у 1911 році вона стала «Катеринославською першою класичною чоловічою гімназією».

Також гімназія змінила і кілька місць «проживання». Перше її місце розташування було на перетині вулиць Воскресенської та Володимира Великого. Але 1855 року було прийнято рішення будувати нову гімназію. Звели її до 1861 на Соборній горі. Перша будівля навчального закладу була розбита під час бомбардувань Другої світової війни.

Друга її будівля стоїть на Соборній площі і досі вважається пам’яткою архітектури національного значення. Нині там знаходиться один із навчальних корпусів медінституту.

Поки в будівлі існувала гімназія, але ще не було зведено історичний музей, частина його нинішньої колекції лежала в одній із кімнат навчального закладу. Там були бивні мамонта, єгипетська мумія, колекція античних монет і мінералів. Лише 1906 року історичні цінності набули свого нинішнього місця «проживання». Цікава деталь, що частину книг, за якими навчалися гімназисти, можна побачити досі. Вони зберігаються у Науковій бібліотеці ДНУ ім. О. Гончара.

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