У Дніпрі лейтенант вимагав з підлеглих 600 тис гривень за нарахування “бойових”

У Дніпрі під суд піде військовий, який вимагав 600 тисяч гривень за нарахування бойових виплат підлеглим.

Мова йде про старшого лейтенанта однієї з військових частин, який за інформацією Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, вимагав гроші з підлеглих.

Зокрема, йому інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою. Слідством встановлено, що старший лейтенант вимагав та отримав 600 тис грн від підлеглого військовослужбовця за нестворення перешкод у нарахуванні грошових коштів, за так званні “бойові”, чотирьом військовослужбовцями його підрозділу.

Наразі обвинувачений під арештом. Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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