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  • У Дніпрі лейтенант вимагав з підлеглих 600 тис гривень за нарахування “бойових”

У Дніпрі лейтенант вимагав з підлеглих 600 тис гривень за нарахування “бойових”

Сьогодні 17:47
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У Дніпрі під суд піде військовий, який вимагав 600 тисяч гривень за нарахування бойових виплат підлеглим. 

Новости Днепра про У Дніпрі лейтенант вимагав з підлеглих 600 тис гривень за нарахування

Мова йде про старшого лейтенанта однієї з військових частин, який за інформацією Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, вимагав гроші з підлеглих. 

Зокрема, йому інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою.
 
Слідством встановлено, що старший лейтенант вимагав та отримав 600 тис грн від підлеглого військовослужбовця за нестворення перешкод у нарахуванні грошових коштів, за так званні “бойові”, чотирьом військовослужбовцями його підрозділу.
 
Наразі обвинувачений під арештом. Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
 

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Новости Днепра про У Дніпрі лейтенант вимагав з підлеглих 600 тис гривень за нарахування Українська

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