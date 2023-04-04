Закриті павільйони та порожні ряди: як сьогодні виглядають покинуті прилавки «Озерки» у Дніпрі (ФОТО)

«Озерка» завжди вважалась найбільшим ринком Дніпра. Тут можна купити все: від овочів та молока до велосипеда та шпалер. Перші торгові ряди з'явилися тут наприкінці 1890-х. Головний корпус ринку збудували у 1960-х роках. Обладнані павільйони на вулиці з'явилися пізніше. Як сьогодні виглядає «Озерка» та що тут можна купити – дізнавалися журналісти dnepr.info.

Найбільш жвава торгівля йде у критому павільйоні ринку. Тут продають м’ясо, молочні продукти, овочі, фрукти, зелень, солодощі, сири та ковбаси. Продавців досить багато, товару також. Тут і поторгуватись можна, і спробувати дадуть.

Ціни можуть на кілька гривень відрізнятись від магазинних, але загалом за сир, ковбасу, овочі, м’ясо – за це все просять як у звичайному супермаркеті.

Колись критий павільйон був найбільшим ринком у країні і всі лави були зайняті продавцями. Сьогодні вже негаразд. У будній день у павільйоні зустрічаються порожні ряди, на вихідних кількість продавців помітно додається, але місця залишаєються.

На вулиці також є ряди, де продають овочі та фрукти – порівняно з рештою ринку тут багато продавців та покупців.

Поруч із критим павільйоном знаходяться «намети», де продають солодощі – пряники, цукерки, печиво. Але половина з них закрита.

Ціни – дешевші, ніж у супермаркетах. Кіло пряників обійдеться від 60 грн, цукерки – від 100, печиво від 80 грн за кіло, халва по 100 грн за 1 кілограм.

Ще одне місце, де продають продукти на «Озерці» – знаходиться трохи далі критого павільйону, в глиб ринку – це машини. У відкритих вантажівках обладнані прилавки з продавцями. Купити тут можна молочні продукти, сир. Ціни трохи нижчі, ніж у магазинах.

«Озерка» завжди славилася тим, що купити тут можна було все, що завгодно. А надто багато було одягу. Нині це не так. Більшість рядів, де продавалися джинси, спідня білизна, светри, гардини та штори – напівпорожні.

Продавців дуже мало. Вони намагаються стояти в рядах кучно, щоб покупець, підійшовши до одного, міг пройти повз і подивитися товар усіх інших торговців.

Продають переважно куртки, кросівки та дитячі іграшки. Величезного ведмедя можна купити за 2 тис грн, менших – від 300-500 грн. Куртки продають за ціною від тисячі гривень, кросівки можна знайти за 800 грн. Є на ринку сонцезахисні окуляри. Старі моделі можна придбати за ціною від 200 грн.

Покупців дуже мало. Продавці, залишивши павільйони, спілкуються у своєму гуртку на різні теми, але жваво поглядають, чи не підійшов хтось до їхнього товару.

Ми були на «Озерці» у 2021 році і тоді теж на ринку було багато закритих павільйонів, але зараз їхня кількість збільшилася в рази.

А стан інфраструктури ринку погіршився.

У вихідні дні на роботу виходить більша кількість торговців, але все одно, того достатку одягу, взуття, окулярів, сумок та іншого, словом всього того, що раніше так славилася «Озерка» на ринку залишилося не так і багато.

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