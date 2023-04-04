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  • Закриті павільйони та порожні ряди: як сьогодні виглядають покинуті прилавки «Озерки» у Дніпрі (ФОТО)

Закриті павільйони та порожні ряди: як сьогодні виглядають покинуті прилавки «Озерки» у Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні 17:47
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«Озерка» завжди вважалась найбільшим ринком Дніпра. Тут можна купити все: від овочів та молока до велосипеда та шпалер. Перші торгові ряди з'явилися тут наприкінці 1890-х. Головний корпус ринку збудували у 1960-х роках. Обладнані павільйони на вулиці з'явилися пізніше. Як сьогодні виглядає «Озерка» та що тут можна купити – дізнавалися журналісти dnepr.info.

Новости Днепра про Закриті павільйони та порожні ряди: як сьогодні виглядають покинуті прилавки «Озерки» у Дніпрі (ФОТО)

Найбільш жвава торгівля йде у критому павільйоні ринку. Тут продають м’ясо, молочні продукти, овочі, фрукти, зелень, солодощі, сири та ковбаси. Продавців досить багато, товару також. Тут і поторгуватись можна, і спробувати дадуть.

Новости Днепра про Закриті павільйони та порожні ряди: як сьогодні виглядають покинуті прилавки «Озерки» у Дніпрі (ФОТО)

Ціни можуть на кілька гривень відрізнятись від магазинних, але загалом за сир, ковбасу, овочі, м’ясо – за це все просять як у звичайному супермаркеті.

Новости Днепра про Закриті павільйони та порожні ряди: як сьогодні виглядають покинуті прилавки «Озерки» у Дніпрі (ФОТО)

Колись критий павільйон був найбільшим ринком у країні і всі лави були зайняті продавцями. Сьогодні вже негаразд. У будній день у павільйоні зустрічаються порожні ряди, на вихідних кількість продавців помітно додається, але місця залишаєються.

Новости Днепра про Закриті павільйони та порожні ряди: як сьогодні виглядають покинуті прилавки «Озерки» у Дніпрі (ФОТО)

На вулиці також є ряди, де продають овочі та фрукти – порівняно з рештою ринку тут багато продавців та покупців.

Поруч із критим павільйоном знаходяться «намети», де продають солодощі – пряники, цукерки, печиво. Але половина з них закрита.

Новости Днепра про Закриті павільйони та порожні ряди: як сьогодні виглядають покинуті прилавки «Озерки» у Дніпрі (ФОТО)

Ціни – дешевші, ніж у супермаркетах. Кіло пряників обійдеться від 60 грн, цукерки – від 100, печиво від 80 грн за кіло, халва по 100 грн за 1 кілограм.

Новости Днепра про Закриті павільйони та порожні ряди: як сьогодні виглядають покинуті прилавки «Озерки» у Дніпрі (ФОТО)

Ще одне місце, де продають продукти на «Озерці» – знаходиться трохи далі критого павільйону, в глиб ринку – це машини. У відкритих вантажівках обладнані прилавки з продавцями. Купити тут можна молочні продукти, сир. Ціни трохи нижчі, ніж у магазинах.

Новости Днепра про Закриті павільйони та порожні ряди: як сьогодні виглядають покинуті прилавки «Озерки» у Дніпрі (ФОТО)

«Озерка» завжди славилася тим, що купити тут можна було все, що завгодно. А надто багато було одягу. Нині це не так. Більшість рядів, де продавалися джинси, спідня білизна, светри, гардини та штори – напівпорожні.

Новости Днепра про Закриті павільйони та порожні ряди: як сьогодні виглядають покинуті прилавки «Озерки» у Дніпрі (ФОТО)

Продавців дуже мало. Вони намагаються стояти в рядах кучно, щоб покупець, підійшовши до одного, міг пройти повз і подивитися товар усіх інших торговців.

Новости Днепра про Закриті павільйони та порожні ряди: як сьогодні виглядають покинуті прилавки «Озерки» у Дніпрі (ФОТО)

Продають переважно куртки, кросівки та дитячі іграшки. Величезного ведмедя можна купити за 2 тис грн, менших – від 300-500 грн. Куртки продають за ціною від тисячі гривень, кросівки можна знайти за 800 грн. Є на ринку сонцезахисні окуляри. Старі моделі можна придбати за ціною від 200 грн.

Новости Днепра про Закриті павільйони та порожні ряди: як сьогодні виглядають покинуті прилавки «Озерки» у Дніпрі (ФОТО)

Покупців дуже мало. Продавці, залишивши павільйони, спілкуються у  своєму гуртку на різні теми, але жваво поглядають, чи не підійшов хтось до їхнього товару.

Новости Днепра про Закриті павільйони та порожні ряди: як сьогодні виглядають покинуті прилавки «Озерки» у Дніпрі (ФОТО)

Ми були на «Озерці» у 2021 році і тоді теж на ринку було багато закритих павільйонів, але зараз їхня кількість збільшилася в рази.

Новости Днепра про Закриті павільйони та порожні ряди: як сьогодні виглядають покинуті прилавки «Озерки» у Дніпрі (ФОТО)

А стан інфраструктури ринку погіршився.

Новости Днепра про Закриті павільйони та порожні ряди: як сьогодні виглядають покинуті прилавки «Озерки» у Дніпрі (ФОТО)

У вихідні дні на роботу виходить більша кількість торговців, але все одно, того достатку одягу, взуття, окулярів, сумок та іншого, словом всього того, що раніше так славилася «Озерка» на ринку залишилося не так і багато.

Новости Днепра про Закриті павільйони та порожні ряди: як сьогодні виглядають покинуті прилавки «Озерки» у Дніпрі (ФОТО)

 

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Новости Днепра про Закриті павільйони та порожні ряди: як сьогодні виглядають покинуті прилавки «Озерки» у Дніпрі (ФОТО)Українська Новости Днепра про Закриті павільйони та порожні ряди: як сьогодні виглядають покинуті прилавки «Озерки» у Дніпрі (ФОТО)Русский

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