У Дніпрі закриють рух перехрестям з просп. Лесі України: як їздитиме транспорт

З 27 до 29 квітня закривається рух автотранспорту через перехрестя просп. Лесі Українки та вул. Андрія Фабра.
У зв’язку з цим внесені зміни в роботу маршрутів громадського транспорту.
Упродовж усього періоду:
— тролейбуси №1, «А» працюватимуть за оперативними розкладами і здійснюватимуть об’їзд через перехрестя вул. Святослава Хороброго та вул. Воскресенської;
— тролейбуси №4 призупинять свою роботу;
— тролейбуси №5 здійснюватимуть об’їзд через перехрестя просп. Олександра Поля та просп. Лесі Українки;
— автобуси №113 здійснюватимуть об’їзд через перехрестя вул. Святослава Хороброго та вул. Воскресенської;
27-28 квітня з 7:30 до 19:00:
— трамваї №5 курсуватимуть від ж/м Західний до вул. Миколи Руденка;
— трамваї №12 курсуватимуть від заводу Металовиробів до вул. Ігоря Сікорського.
29 квітня з 8:00 до 17:00:
— трамваї №5 курсуватимуть від ж/м Західний через Залізничний вокзал – Центральний ринок до просп. Лесі Українки;
— трамваї №12 курсуватимуть від заводу Металовиробів до вул. Ігоря Сікорського.
Закриття руху пов’язане з виконанням ремонтних робіт на трамвайних коліях на перехресті просп. Лесі Українки та вул. Андрія Фабра.
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