У Дніпрі закриють рух перехрестям з просп. Лесі України: як їздитиме транспорт

Це тимчасово.

З 27 до 29 квітня закривається рух автотранспорту через перехрестя просп. Лесі Українки та вул. Андрія Фабра.

У зв’язку з цим внесені зміни в роботу маршрутів громадського транспорту.

Упродовж усього періоду:

— тролейбуси №1, «А» працюватимуть за оперативними розкладами і здійснюватимуть об’їзд через перехрестя вул. Святослава Хороброго та вул. Воскресенської;

— тролейбуси №4 призупинять свою роботу;

— тролейбуси №5 здійснюватимуть об’їзд через перехрестя просп. Олександра Поля та просп. Лесі Українки;

— автобуси №113 здійснюватимуть об’їзд через перехрестя вул. Святослава Хороброго та вул. Воскресенської;

27-28 квітня з 7:30 до 19:00:

— трамваї №5 курсуватимуть від ж/м Західний до вул. Миколи Руденка;

— трамваї №12 курсуватимуть від заводу Металовиробів до вул. Ігоря Сікорського.

29 квітня з 8:00 до 17:00:

— трамваї №5 курсуватимуть від ж/м Західний через Залізничний вокзал – Центральний ринок до просп. Лесі Українки;

— трамваї №12 курсуватимуть від заводу Металовиробів до вул. Ігоря Сікорського.

Закриття руху пов’язане з виконанням ремонтних робіт на трамвайних коліях на перехресті просп. Лесі Українки та вул. Андрія Фабра.

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