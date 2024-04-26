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  • Житель Кривого Рогу 25 років їздив з підробленим водійським посвідченням

Житель Кривого Рогу 25 років їздив з підробленим водійським посвідченням

Сьогодні 18:42
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У Дніпропетровській області водій чверть століття їздив з підробленими правами.

Новости Днепра про Житель Кривого Рогу 25 років їздив з підробленим водійським посвідченням

Житель Дніпропетровщини понад два десятиліття проїздив з підробленими правами. 

Нещодавно чоловік звернувся до одного із Сервісних відділів МВС у Кривому Розі, аби відкрити нову категорію у посвідченні, але виявилося, що його права підроблені. 

Водій хотів пройти іспит на відкриття категорії “СЕ”, тому звернувся до сервісного центру. Він уже мав посвідчення водія з відкритими категоріями “В,С”, яке йому видав МРЕВ 25 років тому.

Втім адміністратор Сервісного центру під час перевірки документів виявила, що інформація у посвідченні та держреєстрі МВС не збігається. Аби уточнити дані вона зробила відповідний запит. 

Виявилося, що ймовірно у посвідчення неправильно внесли категорію, через що воно може вважатися підробленим.

Невдовзі надійшла відповідь про можливе незаконне  внесення категорії «В» до водійського посвідчення клієнта. Обставини справи буде зʼясовувати поліція, – сказано у повідомленні.

У Сервісному центрі МВС нагадали, що за використання підроблених документів передбачено кримінальну відповідальність та покарання у вигляді штрафу, або обмеження/позбавлення волі.

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Новости Днепра про Житель Кривого Рогу 25 років їздив з підробленим водійським посвідченнямУкраїнська

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