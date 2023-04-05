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  • Тут хранили мумию и бивни мамонта: какие тайны скрывает бывшая мужская гимназия в центре Днепра (ФОТО)

Тут хранили мумию и бивни мамонта: какие тайны скрывает бывшая мужская гимназия в центре Днепра (ФОТО)

Сегодня 18:06
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Первое учебное заведение было построено в нашем городе более 200-лет назад. Желающих получать образование было не много – в среднем за год выпускалось до 15 человек. Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядела первая мужская гимназия в городе.

Новости Днепра про Тут хранили мумию и бивни мамонта: какие тайны скрывает бывшая мужская гимназия в центре Днепра (ФОТО)

Первое учебное заведение было открыто в городе в 1793 году и называлось «Главное народное училище». Обучение длилось 4 года, а за партами сидели дети дворян, чиновников и купцов. Училище функционировало 12 лет и за все это время полный курс в нем прошел 61 человек.

В 1805 году в городе появилась Екатеринославская губернская мужская гимназия. Обучение тут также длилось 4 года. Образование тут получали, как и в училище, дети дворян и купцов. В год выпускалось до 15 человек, а за 100 лет существования гимназии ее окончили 1466 человек.

Новости Днепра про Тут хранили мумию и бивни мамонта: какие тайны скрывает бывшая мужская гимназия в центре Днепра (ФОТО)

Первые 30 лет существования гимназии обучение в ней длилось 4 года. С 1863 года чтобы ее закончить нужно было пройти уже 7 классов, а в начале прошлого века учебный курс длился 9 лет, год из которых считался подготовительным.

Ученики изучали различные языки: латинский, французский, немецкий, а также историю, географию, математику, физику, природоведение, рисование, философию и даже политэкономию.  Позже добавился греческий язык. Любопытно, что учителем рисования и черчения в гимназии был друг Тараса Шевченко Иван Гроднинский.

Несколько раз учебное заведение меняло свои названия. Задуманная как губернская она в 1837 году стала городской и только в 1911 году она стала «Екатеринославской первой классической мужской гимназией».

Также гимназия сменила и несколько мест обитания. Первое ее место расположения было на пересечении улиц Воскресенской и Владимира Великого. Но в 1855 году было принято решение строить новую гимназию. Возвели ее к 1861 году на Соборной горе. Первое здание учебного заведения было разбито во время бомбежек во Вторую мировую войну.

Новости Днепра про Тут хранили мумию и бивни мамонта: какие тайны скрывает бывшая мужская гимназия в центре Днепра (ФОТО)

Второе ее здание стоит на Соборной площади до сих пор и считается памятником архитектуры национального значения. Сейчас там находится один из учебных корпусов мединститута.

Новости Днепра про Тут хранили мумию и бивни мамонта: какие тайны скрывает бывшая мужская гимназия в центре Днепра (ФОТО)

Пока в здании существовала гимназия, но еще не было возведено здание исторического музея, то часть его нынешней коллекции лежала в одной из комнат учебного заведения. Там находились бивни мамонта, египетская мумия, собрание античных монет и коллекция минералов. Только в 1906 году исторические ценности обрели свое нынешнее место «жительства». Интересная деталь, что часть книг, по которым учились гимназисты можно увидеть до сих пор. Они хранятся в Научной библиотеке ДНУ им. О. Гончара.

 

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Новости Днепра про Тут хранили мумию и бивни мамонта: какие тайны скрывает бывшая мужская гимназия в центре Днепра (ФОТО)Українська Новости Днепра про Тут хранили мумию и бивни мамонта: какие тайны скрывает бывшая мужская гимназия в центре Днепра (ФОТО)Русский

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