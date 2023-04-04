У магазинах Дніпра продають кавуни по 89 грн за кіло

Незважаючи на початок квітня, у магазинах Дніпра вже продають кавуни. За кіло «смугастого» просять 89 грн. Середній розмір одного кавуна – від 4 кг, отже віддати за нього потрібно буде понад 350 грн.

У торговельній мережі «Сільпо» вже почали продавати кавуни. Є вони не в кожній крамниці, і їх не дуже багато. Звідки привезли кавуни – невідомо. Ні на ціннику в магазині, ні на сайті рітейлу інформації немає. Оператор на сайті магазину відповів, що цей товар з України.

Для тих, хто хоче заощадити поряд із цілим кавуном на прилавку, лежить розрізаний на кілька частин і упакований у плівку, але вже з 50% знижкою.

Повна вартість невеликого шматочка становила 126 грн, але зі знижкою його можна купити за 63 грн. На вигляд кавун дуже гарний: яскравий, червоний і видно, що в ньому мало кісточок, а шматочки, де кісточок взагалі не видно.

Поруч із кавуном на прилавку продають і дині. Ціна одного кілограма – 119 грн. Її продають також у вже розрізаному вигляді.

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