Великдень 2023: що покласти у великодній кошик, традиції свята та чи буде вихідний

Цього року українці святкуватимуть Великдень 16 квітня. Щороку дата святкування змінюється – чому так відбувається, що має бути у великодньому кошику, а також, що потрібно робити у перший понеділок після Великодня – розбиралися журналісти dnepr.info.

Великдень – це свято перемоги життя над смертю. Він був «встановлений» 12 апостолами після Воскресіння Ісуса Христа. Перші правила святкування цього дня були розроблені у V столітті церквою та затверджені на Вселенських зборах. День неділі був обраний оскільки розіп’яли Христа в п’ятницю, а вночі в суботу він вийшов з труни, вхід до якої був завалений камінням, а на світанку неділі Господь тричі явився людям. Першою його побачила Марія Магдалена, яка молилася біля його труни, вдруге він з’явився жінкам-мироносицям, які прийшли до його труни, а втретє -апостолу Петру і Богородиці.

Як відзначають Великдень у 2023 році: як вираховують дату

Великдень вважається одним із найголовніших релігійних свят у році. Відзначають його у всьому світі, але через різницю у вірі деякі раніше – наприклад, католики цього року святкуватимуть Великдень 9 квітня, а євреї – 5 квітня, православні християни – 16 квітня. Визначити, коли дата наступної Священної Неділі – просто. Великдень настає, коли на небі з’являється перша повня після весняного рівнодення. Рішення робити розрахунок дати саме так було прийнято на Першому Вселенському Соборі в 325 р.н.е.

Причина чому католики та християни святкують у різні дні ховається у календарі. Православна церква використовує юліанський календар для обчислення дати, а католицька – григоріанський, але іноді дати все ж таки можуть збігатися.

Підготовка до Великодня 2023

Великодню передує Великий піст – найдовший у році. Він триває 48 днів і закінчується у неділю, 16 квітня.

Підготовка до Великодня починається під час Страсного тижня – він передує Святому Воскресінню та розпочинається у понеділок 10 квітня. У Чистий четвер господині прибирають у хаті та випікають паски, фарбують яйця. Гарною прикметою вважається, якщо паска вийшла високою і пропеченою – це обіцяє щастя та благополуччя для всієї родини.

Якщо у цей день досвіта скупатись, то згідно повір’ям вода змиє всі гріхи та хвороби.

Страсна п’ятниця – найсуворіший день Посту. Він вважається найсумнішим днем року. Він присвячений спогадам про засудження на смерть Ісуса Христа і зняття його тіла з хреста та поховання. Цього дня вважається великим гріхом випікати паски чи веселитися.

Страсна субота вважається днем спокою та переходом до Світлої Неділі. Увечері розпочинається нічна служба у церквах, на яку віряни беруть великодні кошики.

Що має бути у великодньому кошику

Крім обов’язкового атрибуту свята-пасок і фарбованих яєць туди кладуть ковбасу, сало, хліб, олію, сир, сметану, хрін, сіль та вино Кагор. Кожен із продуктів має символічне значення. Так, паска символізує мирське життя Христа. Яйця – символ нового життя та відродження. Згідно з повір’ям, Діва Марія прийшла до імператора розповісти, що Христос воскрес, але той їй не повірив і сказав, що людина не може воскреснути, як яйце не може стати червоним. Після цих слів яйце в руці Діви Марії змінило колір. З того часу вважається, що яйця червоного кольору – обов’язковий атрибут у великодньому кошику. Хрін вважається символом міцної віри та незламності духу, а сіль – знак достатку, здоров’я та оберіг сім’ї. Спиртне освячувати заборонено, але Кагор вважається церковним вином та символізує кров Христа.

Їжу, яка була освячена у храмі, викидати ні в якому разі не можна, але можна роздати або віднести до церкви.

Великодня неділя 2023: що можна і не можна робити у цей день

Після закінчення Всеношної служби у церквах освячують кошики. За традицією свято прийнято зустрічати всією родиною. За столом потрібно з’їсти паску та одне яйце. Вважається, що якщо дотриматися ритуалу, то до наступного Великодня людина буде щасливою.

Згідно з традиціями, на Великдень не можна лаятися та сваритися, з’ясовувати стосунки за святковим столом. Всю роботу по дому потрібно переробити до свята, щоб у цей святий день відпочивати.

Понеділок після Великодня

У перший понеділок після Великодня діти ходять «хрестувати» – вітають зі святом своїх родичів та хрещених, а ті у свою чергу пригощають їхніми солодощами.

Також багато хто відзначає обливаний понеділок – за народними традиціями хлопці обливають дівчат водою, щоб ті були красиві та здорові. Передбачається також, що дівчата натомість дають хлопцям розмальовані яйця.

Чи буде додатковий вихідний на Великдень у 2023 році

Понеділок після Великодня в Україні вважається вихідним днем, але у зв’язку з військовим становищем усі вихідні в країні скасовано і 17 квітня буде робітником.

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