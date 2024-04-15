Ветром срывало крышу домов: какие последствия непогоды на Днепропетровщине

К вечеру 15 апреля в Днепропетровской области началась непогода. Больше всего страдают Днепровский и Криворожский районы, сообщает глава облсовета Николай Лукашук. В Днепре раньше ветром вырвало деревья и свалило заборы. Есть проблемы с электротранспортом.
А вот в области вечерняя непогода нанесла серьезный ущерб людям в некоторых общинах. В частности, в Новопокровской общине Днепровского района сильный ураган местами сорвал крыши частных домов. Неблагоприятные погодные условия привели к разрывам проводов, поэтому у населенных пунктов ТГ сейчас нет света.
Такая же ситуация и в Глееватской общине Криворожского района. По информации от ДТЭК, также в Кривом Роге временно обесточены Терновский, Покровский, частично Саксаганский и Долгинцевский районы.
По состоянию на 21:15 в Днепре непогода немного утихла. Но через несколько часов штормового ветра и ливня произошло немало беды.
На маршруте трамвая №19 произошел обрыв контактной сети из-за падения дерева. Дерево упало на контактную сеть и вагон трамвая №6. Повреждено лобовое стекло.
На улице Гончара на дорогу упал огромный тополь.
На улице Крушельницкой дерево упало на припаркованные авто, а на Желябова ветка упала на электроопору и оборвала провода.
На рынке «Видном» снесло торговые павильоны. Масштабы разрушений можно увидеть на фото повыше.
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