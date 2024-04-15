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  • Повалені дерева та паркани, проблеми з транспортом та світлом: Дніпро та область накрили злива з градом і буревій (ВІДЕО)

Повалені дерева та паркани, проблеми з транспортом та світлом: Дніпро та область накрили злива з градом і буревій (ВІДЕО)

Сьогодні 20:01
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У Дніпрі та області вирує негода.

Новости Днепра про Повалені дерева та паркани, проблеми з транспортом та світлом: Дніпро та область накрили злива з градом і буревій (ВІДЕО)

Надвечір понеділка 15 квітня у Дніпрі почалася злива з грозою, сильним вітром, а подекуди з градом. 

У звʼязку з погодними умовами електротранспорт переведено на оперативний режим роботи, є відхилення від розкладу. Станом на 19:30 через падіння дерев та гілок затримується рух трамвайних маршрутів №6 та №19. 

У Дніпрі чимало руйнувань через повалені буревієм дерева.

На вулиці Інженерній паркан звалило вітром на припаркований автомобіль

Новости Днепра про Повалені дерева та паркани, проблеми з транспортом та світлом: Дніпро та область накрили злива з градом і буревій (ВІДЕО)

На Парусі через непогоду вирвало дерево у дворі.

Новости Днепра про Повалені дерева та паркани, проблеми з транспортом та світлом: Дніпро та область накрили злива з градом і буревій (ВІДЕО)

Дерево вирвало з корінням.

Новости Днепра про Повалені дерева та паркани, проблеми з транспортом та світлом: Дніпро та область накрили злива з градом і буревій (ВІДЕО)

Перед зливою було чутно грім та видно блискавки. 

Новости Днепра про Повалені дерева та паркани, проблеми з транспортом та світлом: Дніпро та область накрили злива з градом і буревій (ВІДЕО)

Така злива з градом була в центрі Дніпра. 

Блимало і гриміло у різних районах Дніпра. 

А так все починалося до зливи. 

Вітер валить дерева на припарковані у дворах автомобілі. 

За повідомленням ДСНС, негода триватиме до ночі 16 квітня. 

В області є перебої зі світлом, працівники ДТЕК працюють у посиленому режимі. Зокрема, Кривий Ріг майже повністю залишився без світла, про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак. Ще низка населених пунктів знеструмлені, відповідні служби на місцях.

У Дніпрі поки що проблем з електрикою немає. 

Пильними просять бути також водіїв, через зливу на дорогах погана видимість. 

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Новости Днепра про Повалені дерева та паркани, проблеми з транспортом та світлом: Дніпро та область накрили злива з градом і буревій (ВІДЕО)Українська

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