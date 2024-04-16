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У Дніпрі на вулиці Орловська згорів автомобіль

Сьогодні 09:28
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У Дніпрі вчора, о 20:23, згорів автомобіль.

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Орловська згорів автомобіль

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Інцидент трапився на вулиці Орловська Новокодацького району міста.

Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що вогнем охоплений моторний відсік автомобіля «Mercedes» та існує загроза розповсюдження пожежі на салон. Загальна площа пожежі склала 4 кв.м, — йдеться у дописі рятувальників.

Вогонь вдалося загасити за 20 хвилин. Внаслідок пожежі загиблих та травмованих немає.

Нещодавно ми писали про те, що рятувальники ліквідовували наслідки вчорашньої негоди у Дніпрі.

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