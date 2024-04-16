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Ворог обстрілював Дніпропетровщину: цілив fpv-дронами та артилерією

Сьогодні 08:51
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Вночі та звечора окупаційні війська обстрілювали Нікопольщину.

Новости Днепра про Ворог обстрілював Дніпропетровщину: цілив fpv-дронами та артилерією

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Артобстріл й пʼять атак fpv-дронами. Звечора та вночі російські війська тероризували Нікопольщину. Під удар потрапили районний центр, Червоногригорівська і Мирівська громади, – йдеться у дописі голови ОВА.

Пошкоджені приватні оселі, теплиця, автівка та лінія електропередач. Без світла залишилась тисяча абонентів, на місці працюють фахівці.

Ввечері бійці ПвК “Схід” знищили ворожий шахед у Криворізькому районі. 

Усюди обійшлося без загиблих та постраждалих.

Продовжуються роботи з ліквідації наслідків негоди.

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Новости Днепра про Ворог обстрілював Дніпропетровщину: цілив fpv-дронами та артилерієюУкраїнська

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