Житель Днепропетровщины ограбил ребенка и пенсионера

В Желтых Водах полицейские задержали 42-летнего мужчину за серию ограблений.
В течение нескольких дней подозреваемый совершил два преступления: забрал сумочку у 14-летней девушки и велосипед у 63-летнего мужчины.
14 апреля около 13:00 на улице города к двум несовершеннолетним девушкам подошел неизвестный мужчина и спросил у них о наличных. Школьницы испугались незнакомца и разбежались в разные стороны.
Злоумышленник бросился догонять одну из них. Испуганный ребенок забежал в магазин и вместе с продавщицей пытались удержать входную дверь. Но вор открыл их и выхватил из прилавка сумочку девушки.
В течение часа полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 42-летний ранее судимый местный житель.
Также в ходе следственных действий правоохранители установили, что 3 апреля вор увидел на лавочке мужчину, рядом с которым стоял велосипед. Злоумышленника не остановило то, что рядом был владелец, он сел на двухколесный и уехал.
Вызывающего грабителя задержали. Пока он под стражей.
Читайте также:
Автор:
Женщина обратилась с жалобой на дискомфорт в виске.
В Кривом Роге неизвестные вандалы сжигают биотуалеты возле укрытий
В Павлограде задержан убийца.
В Днепропетровской области нашли куски окаменелостей, которым может быть более…
Днепрянина-экстремала, который вместе с попугаем мчался со скоростью 80 км/ч, заметили на дорогах города.
В Днепре одновременно расцвели сирень, сакура и миндаль.
Женщина обратилась с жалобой на дискомфорт в виске.
В Кривом Роге неизвестные вандалы сжигают биотуалеты возле укрытий
Мужчина во время ссоры несколько раз ударил свою тещу молотком по голове.
В Каменском на Днепропетровщине задержали предполагаемого педофила.
Субсидия в Украине оформляется 2 раза в год – на отопительный и не отопительный сезон. Для многих субсидиантов с наступлением теплого времени года не изменяется практически ничего – они продолжают получать помощь на оплату коммуналки, но в меньшем размере. Но…
В Днепре могут реконструировать улицу Гоголя вслед за строительством нового ЖК.
Показатели RTP в слотах онлайн для определения отдачи и выигрыша.
Кошку оставили в закрытой квартире в Днепре.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!