Житель Днепропетровщины ограбил ребенка и пенсионера

В Желтых Водах на Днепропетровщине мужчина обокрал двух человек.

В Желтых Водах полицейские задержали 42-летнего мужчину за серию ограблений.

В течение нескольких дней подозреваемый совершил два преступления: забрал сумочку у 14-летней девушки и велосипед у 63-летнего мужчины.

14 апреля около 13:00 на улице города к двум несовершеннолетним девушкам подошел неизвестный мужчина и спросил у них о наличных. Школьницы испугались незнакомца и разбежались в разные стороны.

Злоумышленник бросился догонять одну из них. Испуганный ребенок забежал в магазин и вместе с продавщицей пытались удержать входную дверь. Но вор открыл их и выхватил из прилавка сумочку девушки.

В течение часа полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 42-летний ранее судимый местный житель.

Также в ходе следственных действий правоохранители установили, что 3 апреля вор увидел на лавочке мужчину, рядом с которым стоял велосипед. Злоумышленника не остановило то, что рядом был владелец, он сел на двухколесный и уехал.

Вызывающего грабителя задержали. Пока он под стражей.

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