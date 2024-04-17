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У Дніпрі мешканці Новокодацького району залишилися без води

Сьогодні 09:40
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Через пошкодження водопроводу деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Новости Днепра про У Дніпрі мешканці Новокодацького району залишилися без води

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал” у соцмережах.

Без води сьогодні залишились абоненти за наступними адресами:

  • вулиця Узбецька;
  • вулиця Пряма;
  • провулок Прямий;
  • провулок Волинський;
  • провулок Бойчуківський;
  • провулок Волновахи.

Інцидент трапився через пошкодження водопроводу по провулку Волновахи, будинок 5.

Комунальники обіцяють відновити водопостачання протягом дня.

Сьогодні ми також писали про те, що у Дніпрі горів будинок на вулиці Професійній.

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