У Дніпрі мешканці Новокодацького району залишилися без води

Через пошкодження водопроводу деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал” у соцмережах.

Без води сьогодні залишились абоненти за наступними адресами:

вулиця Узбецька;

вулиця Пряма;

провулок Прямий;

провулок Волинський;

провулок Бойчуківський;

провулок Волновахи.

Інцидент трапився через пошкодження водопроводу по провулку Волновахи, будинок 5.

Комунальники обіцяють відновити водопостачання протягом дня.

Сьогодні ми також писали про те, що у Дніпрі горів будинок на вулиці Професійній.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: