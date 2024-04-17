У Дніпрі мешканці Новокодацького району залишилися без води

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал” у соцмережах.
Без води сьогодні залишились абоненти за наступними адресами:
Інцидент трапився через пошкодження водопроводу по провулку Волновахи, будинок 5.
Комунальники обіцяють відновити водопостачання протягом дня.
Сьогодні ми також писали про те, що у Дніпрі горів будинок на вулиці Професійній.
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