Житель Павлограда, який обікрав “Аврору” побив продавчинь, що хотіли його зупинити

У Павлограді на Дніпропетровщині судитимуть грабіжника, який побив продавчинь.

У Павлограді 45-річного звинувачують у грабежі та нападі на продавчинь.

Як повідомили у Павлоградському міськрайонному суді, близько 17-ої години 13 квітня він викрав з магазину “Аврора” у Павлограді деякі господарські товари. Частину сховав за пазуху, а частину ― до наплічної сумки.

Аби винести з магазину вкрадене добре, чоловік намагався швидко прошмигнути мимо кас, але за ним вибігли дві продавчині. Чоловік три рази вдарив кулаком в обличчя одну з них, а другу дівчину бив та хапав за руки.

Зловмиснику вдалося втекти, проте викрадені товари йому довелося кинути біля магазину.

Зараз підозрюваний під вартою, розслідування триває.

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