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Двое раненых: ракетами атаковали Днепровский район

Сегодня 12:31
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В четверг, 18 апреля, Днепровский район атаковали ракетами.

Новости Днепра про Двое раненых: ракетами атаковали Днепровский район

Жители Днепра слышали по меньшей мере три мощных взрыва. В Воздушных силах ВСУ сообщали, что идет обстрел с Востока

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, враг атаковал Днепровский район.

Предварительно, из-за ракетного удара пострадали двое мужчин – 30 и 35 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести. Есть несколько возгораний. Все детали пообещали сообщить после отбоя.

По состоянию на 12.30 угроза продолжается. Жителей Днепра призывают оставаться в безопасных местах.

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Новости Днепра про Двое раненых: ракетами атаковали Днепровский районУкраїнська Новости Днепра про Двое раненых: ракетами атаковали Днепровский районРусский

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